Al-Ahly a trouvé son maître et le Wydad a trouvé son héros. Grave à son doublé, Zouheir El Moutaraji a permis au WAC Casablanca de disposer des Égyptiens (2-0) et de remporter à domicile la troisième Ligue des Champions de sa riche histoire. Mieux entrés dans le match devant leur fabuleux public, les hommes de Walid Regragui plaçaient la première banderille par Guy Mbenza. Servi plein axe, l'avant-centre congolais trouvait la barre transversale d'El Shenawy d'une frappe surpuissante (11e). Mais ce n'était rien à côté du missile que Zouheir El Moutaraji déclenchait des 30 mètres. Trop fort et trop haut pour El Shenawy, qui ne pouvait que s'incliner (15e, 0-1).

Moutaraji double la mise

Très pressants, les hôtes ne relâchaient pas la pression. Al-Ahly ne relevait la tête qu'en fin de mi-temps, quand Maaloul, sur coup franc (42e), puis Tau, servi en profondeur (44e) butaient sur Tagnaouti. Dès la reprise, un contre allait permettre au Wydad de faire le break par El Moutaraji, qui passait devant Hany et battait El Shenawy en deux temps (48e, 0-2). Les hommes de Pitso Mosimane étaient K-O debout. Malgré l'entrée d'Afsha, auteur d'une frappe bien captée par Tagnaouti (74e), Al-Ahly n'allait jamais donner le moindre espoir d'une folle remontada à ses supporters. La Ligue des Champions africaine était pour le Wydad Casablanca.

Les onzes de départ :

🇪🇬 La sélection du @AlAhly!

Les Red Devils pour la finale #TotalEnergiesCAFCL! 🔥 pic.twitter.com/R8qePcFXKn

— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC_fr) May 30, 2022

Les 11 joueurs du @WACofficiel pour la finale #TotalEnergiesCAFCL. 🇲🇦

Jetez un coup d’œil sur la sélection du club Marocain pour le tout dernier match de la saison. 👇 pic.twitter.com/dFjOf5i0FJ

— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC_fr) May 30, 2022

Les clubs marocains auront tout raflé cette année sur le continent. Le Wydad Casablanca affrontera la RS Berkane, lauréate de la Coupe de la Confédération, en finale de la Supercoupe de la CAF.