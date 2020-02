Revenue du Qatar où elle s'est inclinée face au Zamalek en finale de la Supercoupe de la CAF, l'Espérance de Tunis panse ses plaies avant de croiser de nouveau le fer avec le club égyptien, en quarts de finale de la Ligue des Champions. Deux éléments d'expérience sont d'ores et déjà incertains pour cette double confrontation, programmée les 28 février et 6 mars prochains. Il s'agit du latéral droit Sameh Derbali et de l'attaquant Taha Yassine Khenissi (photo), touché à la cheville, selon diverses sources concordantes. Les deux internationaux tunisiens n'étaient pas dans le groupe pour le déplacement de ce mercredi après-midi à Bizerte, qui a vu les Sang et Or s'imposer (0-2) en match de mise à jour de Ligue 1. Une rencontre à laquelle le défenseur Mohamed Ali Yaakoubi et l'ailier libyen Hamdou Elhouni, ménagés, n'ont pas pris part.