RS Berkane, Pyramids, Horoya... Les ambitieux à la conquête de la Coupe de la CAF

Après la C1, la C3. La phase de poules de la Coupe de la Confédération débute ce dimanche à travers l'Afrique. Le groupe A verra les deux clubs égyptiens, Al-Masry et les ambitieux nouveaux venus de Pyramids FC, se déplacer, respectivement chez les débutants mauritaniens du FC Nouadhibou et les Nigérians d’Enugu Rangers. Le groupe B rassemblera deux ambitieux d’Afrique de l’Ouest, le Djoliba malien et le Horoya guinéen, en déplacement face aux Libyens d’Al-Nasr et aux "Clever Boys" sud-africains des Bidvest Wits. Finaliste sortante, la RS Berkane ouvrira les hostilités dans le groupe C face aux nouveaux venus béninois de l’ESAE FC, tombeurs surprise de Génération Foot au tour de cadrage, tandis que les Congolais du DC Motema Pembe accueilleront les Zambiens de Zanaco. Enfin dans le groupe D, l’Hassania Agadir recevra les Nigérians d’Enyimba, anciens vainqueurs de la Ligue des Champions, alors que les Ivoiriens du FC San Pedro débuteront leur campagne face aux jeunes Algériens du Paradou AC.



Programme de la première journée :



Groupe A :

14h : Enugu Rangers (NGA) - Pyramids FC (EGY)

20h : FC Nouadhibou (MRT) - Al-Masry (EGY)



Groupe B :

17h : Al-Nasr (LBY) - Djoliba (MAL)

17h : Bidvest Wits (AFS) - Horoya (GUI)



Groupe C :

14h : DC Motema Pembe (RDC) - Zanaco (ZAM)

17h : RS Berkane (MAR) - ESAE FC (BEN)



Groupe D :

17h : FC San Pedro (CIV) - Paradou AC (ALG)

20h : Hassania Agadir (MAR) - Enyimba (NGA)