Patrice Carteron (Zamalek) ne change (presque) pas une équipe qui gagne

L'entraîneur du Zamalek, Patrice Carteron, a communiqué mardi la liste des joueurs retenus pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions africaine qui l'opposera à l'Espérance de Tunis, vendredi (20h) à Radès. Après la probante victoire de la manche aller (3-1), le technicien français n'a opéré que de menus changements dans son groupe, en rappelant Mostafa Fathi et Islam Gaber, mais aussi Youssef Obama et Mohamed Awad, tandis qu'Omar El-Said et Abdallah Gomaa perdaient leur place.



قائمة الزمالك لمباراة العودة أمام الترجي التونسي. 🗒⚽️ pic.twitter.com/dpUdcrPdS8

— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 3, 2020