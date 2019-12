Ligue des Champions africaine : L'Espérance de Tunis et la quête d'un triplé impossible

Jamais deux sans trois pour les Sang et Or ? Alors que certains en ont rêvé, l'Espérance de Tunis s'est lancée cette saison dans la quête d'un impensable triplé en Ligue des Champions africaine. Si les Congolais du TP Mazembe (1967-68 et 2009-10), les Nigérians de l'Enyimba FC (2003-04) ou encore les Egyptiens d'Al Ahly (2005-06 et 2012-13) ont déjà réussi le doublé que l'équipe tunisienne vient de réussir (2018-2019), personne n'a pour l'heure pu faire graver trois fois de suite son nom au palmarès de la plus prestigieuse compétition africaine.



C'est dire l'énorme tâche qui attend la bande à Mouine Chaabani cette saison, eux qui viennent de finir à la 6eme place de la Coupe du monde des clubs, il y a de ça moins d'une semaine. Pour cela, les triples champions de Tunisie ont procédé à quelques changements dans leur effectif durant l'intersaison. C'est ainsi que certains joueurs importants, tels que Youcef Belaïli, Franck Kom ou encore Ayman Ben Mohamed, ont quitté le club.

Des concurrents aux dents longues

Pour compenser ses départs, les Sang et Or ont misé sur la jeunesse, avec notamment des espoirs venus d'Algérie (Benguit, Bedrane, Bensaha, Chetti). Si l'Espérance de Tunis rêve d'un triplé, ses concurrents ont eux très envie de remettre les mains sur le tant convoité trophée. Parmi les autres favoris, on retrouve comme souvent le TP Mazembe, Al Ahly et le Wydad Casablanca, qui auront à cœur de mettre fin à l'hégémonie des Tunisiens. A noter également, une petite nouveauté cette année, et non des moindres, la finale se disputera désormais sur un match et en terrain neutre. Une innovation que les Tunisiens devront prendre en compte.



Pour l'heure, après deux victoires pour commencer, contre le Raja Casablanca (0-2) et la JS Kabylie (1-0), l'Espérance de Tunis a rendez-vous ce vendredi (20h00) dans son antre du Stade Olympique de Radès avec les Congolais de l'AS Vita Club. En cas de victoire, les doubles champions en titre pourraient prendre une belle option sur la qualification pour les phases finales et ainsi affirmer leur statut.