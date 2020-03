L'Espérance Tunis récupère Derbali et Khenissi pour le retour contre le Zamalek

La tension monte à Tunis à quarante-huit heures de la manche retour des quarts de finale de la Ligue des Champions face au Zamalek. Lourdement battus au Caire (3-1), les Sang et Or pourront compter vendredi (20h) sur les retours de leurs cadres, le latéral droit Sameh Derbali et l'attaquant de pointe Taha Yassine Khenissi. Touchés le mois dernier, les deux internationaux tunisiens figurent dans le groupe de 22 joueurs convoqués par l'entraîneur Mouine Chaabani en vue de cette rencontre décisive.