Les clubs marocains se sont montrés souverains en déplacement, ce dimanche en quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération. Au Caire, sur le terrain neutre du Petro Sport Stadium, le Hassania Agadir a surclassé les Libyens d'Al-Nasr, qui se sont vus infliger une "manita" (0-5). Un triplé de Karim El Berkaoui (9eme, 15eme, 56eme) suivi d'un doublé du Sénégalais Malick Cissé (78eme, 87eme) permettent aux visiteurs de tuer tout semblant de suspense avant la manche retour, la semaine prochaine.

Les onzes de départ :

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #NSRHUSA #TotalCAFCC pic.twitter.com/0SsZ0osrQc — CAF - FR (@caf_online_FR) March 1, 2020

Ce fut plus équilibré entre Al-Masry et la RS Berkane, mais les finalistes sortants ramènent un bon match nul (2-2). C'est un doublé de l'éternel Mohcine Iajour (44eme, 82eme) qui a permis aux Orange de réussir ce bon résultat, malgré le but signé par le Libyen Taktak (46eme) et le CSC de Laaroubi (61eme).

Les onzes de départ :