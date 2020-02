Le TP Mazembe sanctionne (encore) Trésor Mputu

La vie de Trésor Mputu au TP Mazembe n'est décidément pas un long fleuve tranquille. Déjà rappelé à l'ordre en décembre dernier pour son attitude jugée déplacée envers le président Moïse Katumbi, le meneur de jeu s'est illustré par un nouvel écart, de ponctualité celui-ci. « Attendus à 6h00 pour un décollage une heure plus tard, tous les joueurs convoqués étaient à l'heure sauf un, Trésor Mputu, peut-on lire sur tpmazembe.com, le site officiel du club. Le milieu de terrain est arrivé à l'aéroport pendant que l'avion décollait vers Bukavu… Un nouveau manquement grave, préjudiciable à l'équipe et sanctionnable selon le règlement intérieur. Le joueur reste à Lubumbashi et ne rejoindra pas le groupe. » L'international congolais manquera donc au moins les trois prochaines rencontres des Corbeaux, face à Bukavu Dawa ce jeudi, l'AS Nyuki dimanche et Dauphin Noir mercredi.