Deux tickets pour les quarts de finale de la Ligue des Champions restent à distribuer, alors que se dispute samedi la 6eme et dernière journée de la phase de poules. Tous les regards seront tournés vers Omdurman, où Al-Hilal attend de pied ferme Al-Ahly. Les données de la rencontre sont simples : les Soudanais ont besoin d'une victoire pour se qualifier, tandis qu'un nul suffirait aux Egyptiens. L'Etoile du Sahel, qui reçoit les Zimbabwéens de Platinum, maillons faibles du groupe, a son destin en mains.



Groupe B :

20h : Al-Hilal (SOU) - Al-Ahly (EGY)

20h : ES Sahel (TUN) - FC Platinum (ZIM)



Classement : 1. Al-Ahly, 10 pts (+3). 2. ES Sahel, 9 pts (+3), Al-Hilal, 9 pts (+1). 4. Platinum, 1 pt (-7) .



Tout est déjà joué pour la qualification dans les trois autres groupes, dont les rencontres du jour seront dépourvues d'enjeu. Voici leur programme :



Groupe A :

14h : Primeiro de Agosto (AGO) - Zamalek (EGY)

14h : TP Mazembe (RDC) - Zesco United (ZAM)



Classement : 1. TP Mazembe, 11 pts. 2. Zamalek, 8 pts. 3. Primeiro de Agosto, Zesco United, 3 pts.



Groupe C :

14h : Mamelodi Sundowns (AFS) - WAC Casablanca (MAR)

14h : USM Alger (ALG) - Petro Atlético (AGO)



Classement : 1. Mamelodi Sundowns, 11 pts. 2. WAC Casablanca, 9 pts. 3. Petro Atlético, 3 pts. 4. USM Alger, 2 pts.



Groupe D :

17h : JS Kabylie (ALG) - Espérance Tunis (TUN)

17h : Raja Casablanca (MAR) - AS Vita Club (RDC)



Classement : 1. Espérance Tunis, 11 pts. 2. Raja Casablanca, 8 pts. 3. AS Vita Club, JS Kabylie, 4 pts.