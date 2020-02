Le TP Mazembe repart de Casablanca avec une défaite face au Raja (2-0). Le club congolais avait basé tout son discours d'avant-match sur le fait que ce quart de finale aller face au Raja Casablanca n'était pas un choc entre les Corbeaux et leur ancien coéquipier Ben Malango. Quelques minutes plus tard, le pari était perdu, quand l'attaquant jaillissait sur corner pour catapulter le ballon au fond du but de Gbohouo (6eme). C'est un second coup de tête, signé Badr Benoun, qui permettait aux hommes de Jamal Sellami de faire le break (78eme) et s'assurer une avance plus confortable en vue de la manche retour. Les Congolais, qui ont été dominés dans la possession et n'ont pas cadré le moindre tir vendredi, devront montrer un tout autre visage pour espérer voir les demi-finales.

