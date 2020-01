LDC : L'Espérance attendue à Kinshasa, le programme de la 4eme journée

Potentiellement décisive pour la qualification, la 4eme journée des poules de Ligue des Champions se dispute à partir de ce vendredi à travers l'Afrique. Dans le groupe A, le TP Mazembe reçoit samedi les Angolais du Primeiro de Agosto. Après le nul enregistré il y a deux semaines à Luanda, une victoire assurerait aux Corbeaux une place en quarts de finale. Auteur lui aussi d'un nul en déplacement fin décembre, le Zamalek accueille les Zambiens de Zesco United, avec pour objectif de les mettre à cinq points, ce qui assurerait un avantage quasi-définitif aux hommes de Patrice Carteron dans l'optique de la qualification. En déplacement au Zimbabwe chez les néophytes largués de Platinum, Al-Ahly suivra de loin le choc entre Al-Hilal et l'Etoile du Sahel. Battus chez eux lors de la précédente journée, les Etoilés ont raté l'occasion de s'échapper en tête du groupe. Ils devront à tout prix éviter la défaite à Omdurman, sous peine de compromettre leurs chances de qualification. Un bon résultat éviterait aux hommes de Juan Carlos Garrido de jouer un match décisif pour la qualification face à Al-Ahly. Si la recrue ivoirienne Souleyman Coulibaly est qualifiée pour cette rencontre, les Tunisiens évolueront sans plusieurs titulaires habituels, dont le capitaine Yassine Chikhaoui. Dans le groupe C, les Mamelodi Sundowns, invaincus, tenteront face à l'USM Alger de poursuivre leur parcours sans accroc, tandis que le Wydad Casablanca se voit offrir l'occasion d'écarter le Petro Atlético de la course à la qualification. A condition de gagner à Luanda. Enfin, les rencontres du groupe D verront la JS Kabylie tenter de revenir à la hauteur du Raja Casablanca, et l'Espérance de Tunis se déplacer à Kinshasa. Sur sa pelouse du stade des Martyrs, l'AS Vita Club pourra compter sur le retour de son buteur Jean-Marc Makusu pour essayer d'inscrire enfin un but, face à des tenants privés de Khalil Chammam, Sameh Derbali et Kwame Bonsu.



Programme de la 4eme journée :



Groupe A :

Vendredi : Zamalek (EGY) - Zesco United (ZAM)

Samedi : TP Mazembe (RDC) - Primeiro de Agosto (AGO)



Classement : 1. TP Mazembe, 7 pts (+4). 2. Zamalek, 4 pts (-1). 3. Zesco United, 2 pts (-1). 4. Primeiro de Agosto, 2 pts (-2).



Groupe B :

Samedi : FC Platinum (ZIM) - Al-Ahly (EGY)

Samedi : Al-Hilal (SOU) - ES Sahel (TUN)



Classement : 1. ES Sahel, 6 pts (+3), Al-Ahly, 6 pts (+2), Al-Hilal, 6 pts (+1). 4. Platinum, 0 pt (-6) .



Groupe C :

Samedi : Mamelodi Sundowns (AFS) - USM Alger (ALG)

Samedi : Petro Atlético (AGO) - WAC Casablanca (MAR)



Classement : 1. Mamelodi Sundowns, 7 pts (+4). 2. WAC Casablanca, 5 pts (+3). 3. USM Alger, 2 pts (-1). 4. Petro Atlético, 1 pt (-6).



Groupe D :

Vendredi : JS Kabylie (ALG) - Raja Casablanca (MAR)

Samedi : AS Vita Club (Rdc) - ES Tunis (TUN)



Classement : 1. Espérance Tunis, 7 pts (+3). 2. Raja Casablanca, 6 pts (+1). 3. JS Kabylie, 3 pts (-2). 4. AS Vita Club, 1 pt (-2).