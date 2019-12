LDC : L'Espérance accueille la JS Kabylie, le programme de la 2eme journée

La deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions se dispute ce week-end à travers l'Afrique. Les hostilités démarrent ce vendredi en fin d'après-midi. A Kinshasa, l'AS Vita Club accueille le Raja Casablanca pour un choc déjà chargé d'enjeux entre battus de la première journée. Dans la soirée, les vainqueurs de la première journée de ce groupe D, l'Espérance de Tunis double tenante du trophée et la JS Kabylie, seront aux prises à Radès. Dans le groupe B, Al-Ahly n'a d'autre objectif que de lancer sa campagne après sa défaite sur le terrain de l'Etoile du Sahel, en déplacement samedi au Zimbabwe. Il faudra pour cela aux Diables Rouges prendre le dessus sur les Soudanais Al-Hilal. Le Zamalek jouera également gros en recevant les Angolais de Primeiro de Agosto. Désormais entraînés par le Français Patrice Carteron, les Chevaliers Blancs, en pleine zone de turbulences sportives et extra-sportives, ne peuvent se permettre de laisser des points en route, d'autant que le TP Mazembe voudra profiter du court déplacement en Zambie pour enfoncer le clou. Enfin, le groupe C vaudra surtout samedi par le choc WAC Casablanca - Mamelodi Sundowns entre anciens vainqueurs et favoris.



Programme de la 2eme journée :



Groupe A :

Samedi : Zamalek (EGY) - Primeiro de Agosto (AGO)

Samedi : Zesco United (ZAM) - TP Mazembe (RDC)



Classement : 1. TP Mazembe, 3 pts (+3). 2. Zesco United, 1 pt (0) 3. Primeiro de Agosto, 1 pt (0) 4. Zamalek, 0 pt (-3).



Groupe B :

Vendredi : Al-Ahly (EGY) - Al-Hilal (SOU)

Samedi : FC Platinum (ZIM) - ES Sahel (TUN)



Classement : 1. Al-Hilal, 3 pts (+1). 2. ES Sahel, 3 pts (+1) 3. Platinum, 0 pt (-1) 4. Al-Ahly, 0 pt (-1).



Groupe C :

Samedi : Petro Atlético (AGO) - USM Alger (ALG)

Samedi : WAC Casablanca (MAR) - Mamelodi Sundowns (AFS)



Classement : 1. Mamelodi Sundowns, 3 pts (+3) 2. WAC Casablanca, 1 pt (0). 3. USM Alger, 1 pt (0) 4. Petro Atlético, 0 pt (-3).



Groupe D :

Vendredi : AS Vita Club (RDC) - Raja Casablanca (MAR)

Vendredi : Espérance Tunis (TUN) - JS Kabylie (ALG)



Classement : 1. Espérance Tunis, 3 pts (+2). 2. JS Kabylie, 3 pts (+1) 3. AS Vita Club, 0 pt (-1) 4. Raja Casablanca, 0 pt (-2).