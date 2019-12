LDC : Le TP Mazembe, les Mamelodi Sundowns et l'Espérance invaincus, le point à mi-parcours

Groupe A :

Le TP Mazembe a subi son premier accroc lors de la 3eme journée, mais vire invaincu à mi-parcours. Après deux succès consécutifs, les Corbeaux ont dû se contenter d’un nul (1-1), en déplacement à Luanda sur la pelouse du Primeiro de Agosto. Comme les Zambiens de Zesco United, les Angolais n’ont toujours pas remporté un match dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions, et seul Zamalek (2eme, 4 points) paraît encore en mesure d'inquiéter les coéquipiers de Rainford Kalaba pour la première place.



Classement : 1. TP Mazembe, 7 pts (+4). 2. Zamalek, 4 pts (-1). 3. Zesco United, 2 pts (-1). 4. Primeiro de Agosto, 2 pts (-2).



Groupe B :

En se faisant surprendre chez elle par les Soudanais d'Al-Hilal, l'Etoile du Sahel a raté l'occasion de s'échapper seule en tête, favorisant du même coup un regroupement général en tête. Les Tunisiens comptent deux succès pour trois matchs, de même que leurs tombeurs de la journée et Al-Ahly, mais se déplaceront chez les Soudanais et les Egyptiens lors des manches retour. Pas simple. Le FC Platinum, novice à ce niveau, est irrémédiablement distancé avec un compteur bloqué à zéro.



Classement : 1. ES Sahel, 6 pts (+3), Al-Ahly, 6 pts (+2), Al-Hilal, 6 pts (+1). 4. Platinum, 0 pt (-6) .



Groupe C :

Vainqueurs de l'édition 2016, les Mamelodi Sundowns virent largement en tête grâce à leur victoire sur la pelouse de l'USM Alger, grâce à une bourde de Mustapha Kheiraoui. Pourtant dominés, les Sud-Africains ont une nouvelle fois prouvé qu'ils savaient faire le dos rond. Après son retard à l'allumage, le Wydad Casablanca, finaliste sortant, a cartonné le Petro Atlético, et s'installe maintenant à la 2eme place. Algériens et Angolais sont en ballottage défavorable.



Classement : 1. Mamelodi Sundowns, 7 pts (+4). 2. WAC Casablanca, 5 pts (+3). 3. USM Alger, 2 pts (-1). 4. Petro Atlético, 1 pt (-6).



Groupe D :

Comme l'Etoile du Sahel, l'Espérance du Tunis s'est loupée devant son public à l'occasion de cette troisième journée. Les doubles tenants du trophée ont été accrochés par l'AS Vita Club, qui a pris ainsi son premier point. Le Raja Casablanca reste dans le sillage des Sang et Or grâce à sa victoire sur la JS Kabylie. En cas de bon résultat à Tizi-Ouzou dans deux semaines, le Raja prendra une sérieuse option sur les quarts de finale.



Classement : 1. Espérance Tunis, 7 pts (+3). 2. Raja Casablanca, 6 pts (+1). 3. JS Kabylie, 3 pts (-2). 4. AS Vita Club, 1 pt (-2).