LDC : Le tirage des quarts de finale

La Route vers la Finale est prête! 🛣

8⃣ anciens champions se disputent le titre! 🔥#TotalCAFCL pic.twitter.com/8c3WdtzFDJ



— CAF - FR (@caf_online_FR) February 5, 2020

Shabani Nonda et Didier Zokora ont réalisé le tirage au sort de la Ligue des Champions de la CAF ce mercredi en Egypte. Et les deux anciens joueurs ont offert quelques belles affiches aux amoureux du football africain. La principale va mettre aux prises le Zamalek et l'Espérance de Tunis. Fin février, ces deux formations vont se retrouver quelques jours après avoir joué la Supercoupe de la CAF.. Un véritable choc ! Si une de ces deux formations veut rallier les finales, elle devra se débarrasser du vainqueur de TP Mazembe-Raja Casablanca au tour suivant. Un beau duel entre les Congolais qui ont eu le meilleur bilan de la phase de poules et les Marocains qui ont été les meilleurs deuxièmes. Il s'agit surtout d'un match entre deux équipes habituées à la phase finale de la Ligue des champions pour qui le seul objectif est le titre.Un derby maroco-tunisien est au programme de ces quarts de finale avec le match entre le Wydad Casablanca et l'Etoile Sportive du Sahel. Invaincus durant la phase de poules, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns affronteront les octuples vainqueurs de la compétition : Al-Ahly.Le printemps africain s'annonce riche en spectacle avec ces rencontres équilibrées. Les matchs aller sont prévus dès la fin du mois de février.Al-Ahly (EGY) - Mamelodi Sundowns (AFS)Zamalek (EGY) - Espérance Tunis (TUN)WAC Casablanca (MAR) - Etoile Sahel (TUN)Raja Casablanca (MAR) - TP Mazembe (RDC)Matchs aller : 28-29 février. Matchs retour : 6-7 mars.