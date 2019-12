LDC : Le calendrier des matchs en retard de l'Espérance et de l'Etoile dévoilé

Calendrier des matchs en retard :



21 décembre : ES Métlaoui - ES Sahel (MAJ J03)



05 janvier : AS Solimane - ES Tunis (MAJ J04)



14, 15 ou 16 janvier : ES Tunis - ES Sahel (MAJ J07)



19 janvier : ES Tunis - Club Africain (MAJ J09)



28, 29 ou 30 janvier : CS Chebba - ES Tunis (MAJ J10) ; ES Sahel - CS Sfaxien (MAJ J10)



05 février : ES Tunis - US Monastirienne (MAJ J11)



Classement avant la mise à jour du calendrier :



1. US Monastirienne, 25 pts

2. Club Africain, 22 pts

3. CS Sfaxien, 21 pts

Stade Tunisien, 21 pts

5. US Ben Guerdane, 18 pts

6. ES Sahel, 17 pts

7. ES Tunis, 16 pts

8. CS Chebba, 14 pts

9. JS Kairouanaise, 12 pts

10. AS Solimane, 11 pts

CA Bizertin, 11 pts

12. CS Hammam-Lif, 9 pts

13. ES Métlaoui, 6 pts

14. US Tataouine, 5 pts