LDC (J4) : L'Espérance de Tunis et les Mamelodi Sundowns en quarts de finale

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #MSDUSMA #TotalCAFCL pic.twitter.com/jBwOMXHjXn — #CAFAwards2019 (@caf_online_FR) January 11, 2020

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #APLWAC #TotalCAFCL pic.twitter.com/JSQF4jCnXo — #CAFAwards2019 (@caf_online_FR) January 11, 2020

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #ASVEST #TotalCAFCL pic.twitter.com/UOlxJQ65CJ — #CAFAwards2019 (@caf_online_FR) January 11, 2020

Deuxième rencontre, et. Dominateurs d'entrée, les hôtes du jour trouvaient la faille par Thapelo Morena (36eme). Aymen Mahious avait beau profiter du relâchement défensif adverse pour égaliser de la tête (44eme), la joie algérienne était de courte durée : Sibusiso Vilakazi redonnait l'avantage aux Brazilians en concluant une action rondement menée (45eme+1). Les Usmistes auraient pu repartir avec un point, si Mohamed Meftah n'avait pas expédié un penalty sur la transversale (86eme). Les Mamelodi Sundowns, vainqueurs de l'édition 2016,Un peu plus tard dans l'après-midi,. Menés à la pause, les finalistes sortants ont recollé au score grâce à un penalty transformé par Yahya Jabrane (58eme). Les Marocains pourraient assurer leur qualification dès la prochaine journée, en cas de bon résultat à domicile face à l'USM Alger.Classement du groupe C : 1. Mamelodi Sundowns, 10 pts (+5). 2. WAC Casablanca, 6 pts (+3). 3. USM Alger, 2 pts (-2). 4. Petro Atlético, 2 pts (-6).. En déplacement à Kinshasa, les Sang et Or se sont imposés face à l'AS Vita Club (0-2), qui les avait accrochés à Radès il y a deux semaines. Largement dominateurs, les tenants du trophée ont pu compter sur leurs hommes forts, l'Ivoirien Fousseny Coulibaly (20eme) et le Libyen Hamdou Elhouni (90eme+10), pour remporter un match interrompu de longues minutes en raison d'incidents dans les tribunes. A noter que l'Espérance a disputé cette rencontre sans son attaquantpour une équipe saoudienne. Dossier à suivre.Classement du groupe D : 1. Espérance Tunis, 10 pts (+5). 2. Raja Casablanca, 7 pts (+1). 3. JS Kabylie, 4 pts (-2). 4. AS Vita Club, 1 pt (-4).