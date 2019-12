LDC (J1) : L'USM Alger et le WAC Casablanca dos à dos (1-1)

Suite (mais pas fin) de la 1ere journée de la phase de poules de Ligue des Champions ce samedi après-midi. A Luanda, le choc des gros outsiders du groupe A entre Primeiro de Agosto et Zesco United s'est achevé par un match nul (1-1). Les Angolais avaient pourtant ouvert le score dès l'entame par Mabululu (9eme), mais Clement Mwape a rapidement égalisé pour les Zambiens (16eme). Les deux équipes se partagent la deuxième place du groupe à deux longueurs du TP Mazembe.



Dans le groupe C, le choc maghrébin entre l'USM Alger et le WAC Casablanca s'est terminé sur le même score (1-1). Un nul frustrant pour les hôtes, qui ont mené pratiquement toute la partie suite à l'ouverture du score de Abdelkrim Zouari (6eme, photo), avant de voir les finalistes sortants recoller grâce à Badie Aouk (89eme). La seconde rencontre de cette poule oppose dans la soirée les Mamelodi Sundowns au Petro Atlético de Luanda.