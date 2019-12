LDC (J1) : l'Espérance refroidit le Raja chez lui, les Mamelodi Sundowns déroulent face au Petro

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #RCAEST pic.twitter.com/jh5rigjN01 — CAF (FR) (@caf_online_FR) November 30, 2019

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #MSFCATP pic.twitter.com/DPw99xByUa — CAF (FR) (@caf_online_FR) November 30, 2019

Le double tenant du trophée frappe fort d'entrée.et le complexe Mohamed V. En un quart d'heure à peine, grâce à des buts signés Anice Badri (8eme) et Ibrahim Ouattara (15eme), le break était fait. Les Sang et Or surent par la suite résister aux Aigles Verts et s'installent en tête de ce groupe D, à égalité de points avec la JS Kabylie.Vainqueur de l'édition 2016,dans cette phase de poules. Les Sud-Africains l'ont emporté chez eux, grâce à des réalisations signées Mauricio Affonso, Motjeka Madisha et Sphelele Mkhulise et un bon Gaston Sirino à la baguette (deux passes décisives).