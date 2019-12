LDC (J1) : La JS Kabylie dispose de l'AS Vita Club (1-0)

La JS Kabylie a réussi son entrée en matière en phase de poules de Ligue des Champions en battant l'AS Vita Club (1-0), vendredi à Tizi-Ouzou. Soulagés de pouvoir évoluer devant leur public du stade du 1er-Novembre, les hôtes ont fait la décision par leur milieu de terrain Toufik Addadi, peu après l'heure de jeu (66eme). « On a bien étudié le Vita Club, et on fera tout pour arracher la victoire, bien entamer la phase des poules, et éviter de retourner à la case de départ », avait déclaré l'entraîneur des Jaune et Vert, Hubert Velud, avant la rencontre. Ses hommes ont exaucé ses vœux.