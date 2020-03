LDC-CDC : Douala et Rabat accueilleront les finales (officiel)

Appelées à se jouer pour la première fois sur un seul match et sur terrain neutre comme cela se fait en Europe, les finales des compétitions africaines interclubs ont été attribuées par la Confédération africaine de football. Celle de la Ligue des Champions se jouera le 29 mai au stade Japoma de Douala, sorti de terre ces derniers mois en vue du CHAN 2020 et surtout de la CAN 2021 au Cameroun. Celle de la Coupe de la Confédération se disputera cinq jours plus tôt au stade Moullay Abdellah de Rabat. La capitale politique du Maroc verra un club du Royaume fouler sa pelouse, puisqu'une des deux demi-finales mettra aux prises la RS Berkane et le Hassania Agadir.



🚨 ANNONCE IMPORTANTE

Le Stade Japoma à Douala, Cameroun accueillera la finale #TotalCAFCL 2019/20 le 29 Mai pic.twitter.com/ypYExWBpZQ

— CAF - FR (@caf_online_FR) March 16, 2020