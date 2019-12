L'Africa Sports bat l'ASEC Mimosas 5 ans après, le TP Mazembe gagne le Classico

Le week-end était chargé en chocs explosifs sur le continent africain. En Côte d'Ivoire avait lieu samedi le sommet entre l'ASEC Mimosas et son grand rival local de l'Africa Sports. Disputé au stade Félix Houphouët-Boigny, le choc a tourné à l'avantage des Aiglons de l'Africa Sports, vainqueurs par la plus courte des marges (1-0), grâce à un penalty transformé par Ousmane Diallo peu après l'heure de jeu (65eme). Bien que dominés en première période, les protégés de Jean-Christophe Gratecap ne sont jamais sortis du match et ont réussi à l'emporter grâce aux meilleures dispositions montrées après la pause. Cette victoire, la première depuis cinq ans pour le club vert et rouge, lui permet de se rapprocher des Mimos, qui ne comptent plus qu'une longueur d'avance. L’AFAD Djékanou est l’actuel leader du championnat avec 23 points, en attendant les matchs en retard du FC San Pedro, engagé en Coupe de la Confédération.







Ce dimanche était jour de "classico" en RD Congo. Comprenez que le TP Mazembe recevait sur sa pelouse toute neuve de Kamalondo le DC Motema Pembe. Entre les Corbeaux, engagés en Ligue des Champions, et les Immaculés, qui disputent la Coupe de la Confédération, la rencontre fut alerte et disputée. Menant au nombre d'occasions nettes, les hôtes durent attendre l'heure de jeu pour prendre l'ascendant au tableau d'affichage, quand Patou Kabangu, qui avait remplacé Trésor Mputu quelques minutes plus tôt, trouvait la faille après un bon travail de Jackson Muleka (63eme). Si le Daring passait ensuite près de l'égalisation, ce sont les hommes de Pamphile Mihayo qui faisaient le break par le "Master", Rainford Kalaba (81eme, photo). Désormais nanti de 35 points, le TP Mazembe conforte sa place de leader.