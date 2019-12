La mise au point et les excuses de Trésor Mputu (TP Mazembe)

Ecarté du groupe du TP Mazembe jusqu'à nouvel ordre pour ses gestes, jugés déplacés et irrespectueux envers la tribune V.I.P., dimanche lors de la réception du DC Motema Pembe (2-0), Trésor Mputu a réagi ce mercredi. L'international congolais déplore un malentendu. « Les supporters chantaient que Pamphile Mihayo (l’entraîneur, ndlr) démissionne et moi, dans mes gestes, je disais 'président ce n’est pas moi'. Les gens ont pris ça dans un mauvais sens, même notre chaîne de télévision de l’équipe a vu autre chose. Je suis avec le président Moïse depuis 16 ans. Je regrette seulement ce que les gens disent », a expliqué le meneur de jeu, qui a présenté ses excuses au grand patron du club, Moïse Katumbi. « Avant d’être joueur, je suis l’enfant du président Moïse. Je ne sais pas si un enfant peut injurier son père. (...) Si je suis Mputu, c’est grâce à lui. Je demande juste pardon à toutes les autorités qui étaient dans la tribune », a poursuivi le joueur de 34 ans, avant de conclure. « Je suis joueur de Mazembe, je ne souhaite plus quitter Mazembe et aller terminer ma carrière ailleurs. Que les supporters se tranquillisent et me pardonnent. » De quoi sans doute clore l'incident.