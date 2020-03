La CAF n'a pas raté l'Espérance de Tunis. Réuni mercredi, le jury disciplinaire de l'instance panafricaine a pris une série de sanctions très sévères contre les doubles champions d'Afrique en titre, suite aux débordements survenus après le coup de sifflet final du quart de finale aller de la Ligue des Champions, vendredi dernier au Caire contre le Zamalek (3-1). Les joueurs sang et or et leur staff ont de quoi regretter s'en être pris à l'arbitre de la rencontre, le Marocain Redouane Jiyed, et peuvent être d'autant plus inquiets en vue de la manche retour, vendredi (20h) à Radès.

« Crachats », « menaces » et « mots offensants »

L’entraîneur Mouine Chaabani et son adjoint Majdi Traoui se voient infliger 4 matchs de suspension. Sont reprochés au coach son « comportement agressif » et ses « mots offensants » prononcés à l'encontre du corps arbitral, tandis que son numéro 2 est sanctionné pour avoir proféré des « menaces ». Les deux hommes devront s'acquitter d'amendes, respectivement de 20.000 et de 50 000 dollars. Le défenseur Khalil Chammam et le milieu de terrain Raouf Benguit prennent également cher : 6 matchs de suspension et 40 000 dollars d’amende pour le premier, accusé d'avoir « craché » sur les officiels, 4 matchs de suspension et 20.000 dollars d’amende pour le second. L'Espérance n'a pas encore fait savoir si elle comptait faire appel de ces sanctions.