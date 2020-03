L'Afrique n'est plus épargnée par le coronavirus. Ces derniers jours, des cas confirmés ont été signalés en Egypte, en Algérie et au Sénégal. Face à cette situation évolutive, la Confédération africaine de football suit les choses de près et se tient prête à agir. "L’Afrique n’est pas trop frappée par le coronavirus. Néanmoins, en termes de prévention, la CAF est en train de réfléchir aux dispositions à prendre, a déclaré son premier vice-président, Constant Omari (photo), mardi à Kinshasa. Il y a trois jours, il n’y avait que peu de pays africains concernés. Quoi qu’il en soit, la CAF dispose d’une commission médicale qui va proposer des mesures urgentes au secrétaire général et au comité exécutif de la CAF." Des mesures de huis clos ne sont pas à exclure lors des prochaines rencontres organisées par la CAF, à commencer par les quarts de finale retour de la Ligue des Champions, programmés vendredi et samedi.