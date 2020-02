Une semaine après le tirage au sort de la phase finale du CHAN 2020, la Confédération africaine de football en a publié le calendrier complet. Ce tournoi réservé aux joueurs évoluant sur le continent s'ouvrira le 4 avril par une rencontre entre le Cameroun, pays organisateur, et le Zimbabwe, sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, qui accueillera le groupe A (Cameroun, Mali, Burkina Faso, Zimbabwe). Le groupe B (Libye, RD Congo, Congo, Niger) sera logé au stade de Japoma, à Douala, le groupe C (Maroc, Rwanda, Ouganda, Togo) au stade de la Réunification, toujours à Douala, et enfin le groupe D (Zambie, Guinée, Namibie, Tanzanie) se disputera à Limbé.