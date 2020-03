CDC : Le programme des quarts de finale aller

Les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération se disputent ce dimanche à travers l'Afrique. Finaliste l’an passé, la RS Berkane se déplace dans la soirée sur le terrain des Egyptiens d’Al Masry. L'autre club marocain, le Hassania Agadir ira lui se frotter aux Libyens d'Al-Nasr. Les deux représentants du royaume chérifien pourraient se retrouver en demi-finale. Avant cela, un choc ouest-africain entre les Nigérians d'Enyimba et les Guinéens du Horoya AC et une opposition entre les Zambiens de Zanaco- et les les Egyptiens de Pyramids ouvriront les hostilités.

Programme des quarts de finale aller :



14h : Enyimba (NGA) - Horoya (GUI)



14h : Zanaco (ZAM) - Pyramids (EGY)



17h : Al-Nasr (LBY) - Hassania Agadir (MAR)



19h : Al-Masry (EGY) - RS Berkane (MAR)