CDC (J6) : Paradou et Moteme Pembe gagnent pour rien, Enyimba et Zanaco passent

February 2, 2020 22:45 Le Paradou et le Daring Club Motema Pembe se sont imposés pour rien, dimanche lors de la 6eme journée des poules de Coupe de la Confédération. Les points pris dans le même temps par Zanaco (1-1 à Berkane) et Enyimba (victoire 5-2 à San Pedro) qualifiant Zambiens et Nigérians pour les quarts de final