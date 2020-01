CDC : Berkane, Pyramids et Horoya s'affirment, les résultats de la 3eme journée

Résultats de la 3eme journée :



Groupe A :

Al-Masry (EGY) – Pyramids FC (EGY) : 1-2

Buts : Simpore (72eme, sp) - Antwi (54eme), El Gabbas (83eme).



FC Nouadhibou (MRT) – Enugu Rangers (NGA) : 0-0



Classement : 1. Pyramids FC, 9 pts (+9). 2. Al-Masry, 6 pts (+2). 3. Enugu Rangers, 1 pt (-4). 4. FC Nouadhibou, 1 pt (-7).



Groupe B :

Horoya AC (GUI) – Djoliba AC (MLI) : 1-0

But : M.Sylla (19eme).



Bidvest Wits (AFS) – Al-Nasr (LBY) : 0-0



Classement : 1. Horoya AC, 7 pts (+4). 2. Djoliba AC, 4 pts (0). 3. Bidvest Wits, 2 pts (-1). 4. Al-Nasr, 2 pts (-3).



Groupe C :

ESAE FC (BEN) – Zanaco (ZAM) : 0-0



RS Berkane (MAR) – DC Motema Pembe (RDC) : 3-0

Buts : A.Traoré (29eme), Krouch (41eme), Laachir (67eme).



Classement : 1. RS Berkane, 7 pts (+6). 2. DC Motema Pembe, 4 pts (-1). 3. Zanaco, 3 pts (0). 4. ESAE FC, 1 pt (-5).



Groupe D :

FC San Pedro (CIV) – Hassania Agadir (MAR) : 1-1

Buts : Zan Bi (81eme) - Al-Fahly (37eme).



Paradou AC (ALG) – Enyimba (NGA) : 1-0

But : Ghorab (64eme).



Classement : 1. Hassania Agadir, 7 pts (+2). 2. Paradou AC, 4 pts (+1). 3. Enyimba, 3 pts (-3). 4. FC San Pedro, 2 pts (0).