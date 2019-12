Qui sème le vent récolte la tempête. Remplacé avant l’heure de jeu dimanche lors du "Classico" face au DC Motema Pembe, Trésor Mputu n'a pas apprécié de sortir et l'a fait savoir. L'international congolais de 34 ans a « disjoncté » jusqu’à aller montrer son mécontentement devant la tribune V.I.P. où étaient assis les dirigeants du club, rapporte le site officiel du TP Mazembe. Aussitôt après la rencontre, la direction du club s’est réunie en urgence. En attendant des sanctions, le numéro 8 a été provisoirement écarté du groupe. Alors que le différend pourrait être réglé en interne, le club lushois a donc choisi de l'étaler en public. Franchir la ligne rouge en présence du grand patron, Moïse Katumbi, voilà qui sert de détonateur aux yeux de l'état-major des Corbeaux.

16 décembre 2019

MISE A L’ECART DU NUMERO

Damien SIMBI : « Trésor MPUTU a franchi la ligne rouge »#VL1 #TPMDCMP https://t.co/gA5xZczTT5 pic.twitter.com/5b5peGBDaW

— TP Mazembe (@TPMazembe) December 16, 2019







« Permettez moi d’être très franc quant au comportement inapproprié de Trésor Mputu. (...) La première chose que ce joueur doit faire, ce sera de présenter ses excuses, d’abord au président Moïse Katumbi qu’il a nargué publiquement. (...) Le président Moïse Katumbi est très touché et déçu par cette attitude », a déclaré Damien Simbi, membre du comité directeur du club, avant d'annoncer la couleur. Le fantasque meneur de jeu, revenu au club à l'été 2016, peut s'attendre à être exfiltré. « Trésor Mputu va être sanctionné. Lorsqu’on regarde ce que Mputu a fait pour le club et son attitude dimanche dernier, nous réfléchissons à comment le libérer, a ajouté le dirigeant. Sinon, étant placé sous la direction de Pamphile Mihayo, son ancien collègue, nous craignons que ce mauvais climat perdure et détériore l’ambiance de l’équipe. Par rapport à ce fait qui a indigné tout le monde, le joueur garde la possibilité de le réparer. »