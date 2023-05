31 supporters de l’Espérance Tunis placés en détention après les violences !

La justice tunisienne frappe fort. Ce samedi, le quart de finale de la Ligue des Champions africaine entre l’Espérance Tunis et la Jeunesse sportive de Kabylie avait été gâché par des scènes de violence entre les supporters tunisiens et les forces de l’ordre. Certains avaient tenté de pénétrer sur la pelouse avant d’être réprimés par les policiers. Des images impressionnantes avaient ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux, entre jets de projectiles et grenades lacrymogènes. Un homme avait même été filmé avec une tronçonneuse.

31 supporters placés en détention provisoire

Après ces incidents, 31 supporters de l’Espérance de Tunis ont été placés en détention provisoire, comme le rapporte l’AFP. 27 autres sont sous le coup d’une enquête mais ont été laissés en liberté. La rencontre avait dû être interrompue pendant plus de 30 minutes à la suite de ces affrontements.