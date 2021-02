Toulouse a repris la deuxième place de la Ligue 2 à Clermont en s'imposant à domicile (3-0) devant Ajaccio lundi, en clôture de la 25e journée. Le TFC revient à deux points du leader troyen, dont il est le dauphin depuis huit journées, et possède à nouveau trois points d'avance sur Clermont.

Pour son premier but cette saison, le Colombien Deiver Machado a réussi à la 28e minute une belle demi-volée à plus de trente mètres des cages de Benjamin Leroy, qui n'a pu que dévier le ballon. Les hommes de Patrice Garande n'ont jamais vraiment souffert face aux offensives corses, trop stériles. Recruté au mercato d'hiver, l'ancien Marseillais Florian Chabrolle, entré en jeu à la 37e minute pour sa première apparition avec l'ACA, a été sorti dès la 67e par son entraîneur Olivier Pantaloni, apparemment en raison de son manque de rythme. Le très prometteur Amine Adli, supervisé notamment par l'OM, a aggravé la marque à la 86e minute, à la conclusion d'un bel appel en profondeur. Et Vakoun Bayo a scellé le succès des siens de la tête sur corner (90+1). Ajaccio, qui recevra Clermont lors de la prochaine journée, occupe le 12e rang, avec 32 points, comme Valenciennes battu (2-0) chez Sochaux plus tôt lundi.