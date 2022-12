Les Girondins de Bordeaux ont réalisé une excellente opération comptable en s'imposant à domicile contre Sochaux (2-1) à qui ils ravissent la deuxième place, vendredi lors de la 17e journée de Ligue 2. Ce précieux succès dans la course à la Ligue 1 permet aux Girondins de devancer d'un point leurs adversaires du jour, qui reculent à la troisième place. Bordeaux accuse en revanche quatre longueurs de retard sur Le Havre, le leader, qui joue sur le terrain du Paris FC en soirée (21h00).

Dans leur Matmut Atlantique, les hommes de David Guion ont marqué les deux buts en deux minutes, par le Nigérian Josh Maja (30e) puis le Géorgien Zuriko Davitashvili (32e). Le premier a repris victorieusement, de près, un corner de Vital Nsimba dévié par un défenseur sochalien, et le second a trompé Maxence Prevot, le gardien franc-comtois, au terme d'une magnifique action ponctuée par un crochet et une frappe enroulée imparable. Les Sochaliens ont réduit la marque par Franck Kanouté, d'un tir de l'extérieur du pied droit après une remise de la tête de Gaëtan Weissbeck (59e).

Bordeaux a terminé le match à dix à la suite à l'exclusion du jeune Logan Delaurier-Chaubet (20 ans), entré en jeu six minutes plus tôt à la place de Davitashvili et coupable d'un pied trop levé qui lui a valu un carton rouge direct (74e). Avant les huit matches programmés en soirée, la journée se poursuit à 19h00 avec la rencontre Saint-Etienne (20e)-Caen (7e).