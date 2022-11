Dans un duel entre anciens pensionnaires de L1, Metz a retrouvé le chemin de la victoire (3-2) et enfoncé encore un peu plus Saint-Etienne, lundi en clôture de la 14e journée de Ligue 2. Les Grenats, qui n'avaient remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches, l'ont emporté grâce des buts de Jean-Philippe Krasso contre son camp (17e), Kevin Ndoram (40e) et Matthieu Udol (61e). Les réalisations d'Ibrahima Wadji (25e) et Mickael Nadé (90e+4) ont été vaines pour les Stéphanois. Les Messins remontent au 11e rang avec 18 points, à neuf longueurs du deuxième, Bordeaux, tandis que pour les Verts, le chemin de croix se poursuit avec un sixième revers depuis le début de saison (cinq en championnat et une élimination en Coupe de France), qui les maintient à l'avant-dernière place avec 11 unités au compteur, trois de moins que Nîmes, premier relégable (17e avec 14 points). Si l'entraîneur messin Laszlo Bölöni a peut-être sauvé sa tête, la pression s'accentue sur Laurent Battles, même si les supporters de l'ASSE ont d'abord réclamé la démission de la direction.

Dès le début de la rencontre, les Grenats ont pris le jeu à leur compte et imposé un gros pressing aux Stéphanois, qui ont rapidement craqué. Sur un corner d'Anthony Musaba, Krasso a manqué son dégagement et envoyé le ballon au fond de ses propres filets (1-0, 17e). Dépassés, les Verts ont pourtant égalisé sur leur première situation: servi dans le dos de la défense messine, Wadji a remporté son duel avec Alexandre Oukidja (1-1, 25e). Metz a repris sa domination et a logiquement été récompensé: après une frappe d'Ablie Jalow repoussée par Matthieu Dreyer, Ndoram a bien suivi pour marquer (2-1, 40e). Au retour des vestiaires, l'ASSE s'est réveillée et a enfin mis en difficultés les locaux, à l'image d'une tentative de Wadji contrée (49e), d'un sauvetage de Kiki Kouyaté sur un tir de Benjamin Bouchouari (53e) ou d'un arrêt d'Oukidja face à Mathys Saban (55e). Paradoxalement, les Grenats ont creusé l'écart en pleine domination stéphanoise sur un superbe tir croisé du droit d'Udol (3-1, 61e). La réduction du score tardive de Nadé (90e+4) n'a rien changé à l'issue du match.