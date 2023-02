Ligue 2 BKT

On n’arrête plus les Verts. En déplacement à Nîmes dans ce match de clôture de la 24e journée de Ligue 2, les Stéphanois sont allés chercher un succès précieux chez un concurrent direct dans la lutte pour le maintien et comptent désormais 4 points d’avance sur son adversaire du soir. Malgré une frayeur d’entrée, les hommes de Laurent Batlles vont logiquement ouvrir le score par l’intermédiaire de Niels Nkounkou (0-1, 34e).

Dans le second acte, Saint-Etienne va procéder en contre avec succès. Sur une passe du premier buteur de la soirée, Ibrahima Wadji se débarrasse de Patrick Burner avant d'inscrire le but du break pour l’ASSE (0-2, 51e). Vexé, Nîmes va réduire le score grâce à son buteur Malik Tchokounté (1-2, 69e) sans pour autant parvenir à faire douter les visiteurs. Saint-Etienne recevra Pau lors de la prochaine journée tandis que Nîmes ira à Metz.