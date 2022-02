Ligue 2 BKT

L'AC Ajaccio a renoué samedi avec la victoire, après quatre matches sans succès, en allant s'imposer 1-0 à Sochaux et remonte sur le podium au détriment de son adversaire du jour, en ouverture de la 25e journée de Ligue 2. Les Corses (3e, 45 points), défaits lors de leurs deux derniers matches, sont assurés de rester sur le podium à l'issue de cette journée. Cette défaite marque en revanche un coup d'arrêt pour les Lionceaux, désormais au pied du podium (4e, 44 points) et qui subissent leur premier revers en championnat depuis le 20 novembre. L'ACA s'est appuyée sur sa défense, la meilleure de Ligue 2 (13 buts encaissés), et ses contres pour contrecarrer les offensives du FCSM qui n'a pas cadré le moins tir en première période. Les visiteurs ont marqué l'unique but du match par Mounïm El Idrissy (47e), qui a profité d'une erreur de Florentin Pogba et Abdallah Ndour pour conclure de près.

Sochaux a réagi en deuxième période, bien aidé par le carton rouge infligé à Yanis Cimignani (77e), mais le gardien corse François-Joseph Sollacaro a écœuré tour à tour Tony Mauricio (50e), Alan Virginius (56e), Gaëtan Weissbeck (69e), Joseph Lopy (90e), et Hermann Tebily (90+3e) pour signer une deuxième victoire contre les Francs-Comtois cette année. Le match aller avait été marqué par des débordements après la victoire des Acéistes 1-0 le 11 septembre, lors de la 7e journée de Ligue, où le défenseur sochalien Christophe Diedhiou avait été accusé d'avoir frappé un stadier et placé en garde à vue, avant d'être relâché le lendemain