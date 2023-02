Ligue 2 BKT

Amiens a longtemps cru frapper un grand coup dans la course à l'accession en Ligue 1. En recevant Bordeaux, les Picards pouvaient en cas de victoire revenir à six longueurs des Marines et Blanc tout en comptant toujours un match de retard par rapport à son adversaire du soir. Mission complètement ratée pour les hommes de Philippe Hinschberger qui se sont inclinés deux buts à un. Plus tranchant en première période que les Girondins, les Amiénois vont ouvrir la marque par l’inévitable Papiss Cissé (1-0, 17e). L’attaquant âgé de 37 ans inscrivait alors son 7e but de la saison en Ligue 2.

20 minutes de folies à la Licorne

Bordeaux va réagir dans les 20 dernières minutes. Après une première alerte sur une frappe de Josh Maja, Régis Gurtner doit s’incliner sur la frappe de Aliou Badji, prêté par Amiens (1-1, 79e). Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, Fransergio, d’une tête croisée, vient offrir un succès précieux pour les Bordelais. Grâce à cette victoire, les Girondins de Bordeaux reprennent leur 2ème place à Sochaux et relèguent Amiens (9e) à 12 unités.