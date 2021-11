L'intensité n'a pas été absente des débats, ce lundi soir lors de la rencontre opposant Valenciennes à Auxerre, en clôture de la 14ème journée de Ligue 2. Sur la pelouse du stade du Hainaut, les deux formations n'ont cessé d'aller de l'avant, se procurant de nombreuses occasions au terme des plus de 90 minutes disputées. Lors des 38 premières minutes, on pouvait déjà dénombrer 7 tirs en faveur des locaux et 6 pour Auxerre, sans but toutefois, après les opportunités de Dugimont (19ème), ou encore Robail (32ème). Finalement, après un score nul et vierge à la mi-temps, le scénario a connu une accélération brutale au retour des vestiaires.

Une seconde période enlevée, le bijou de Perrin

Le second acte a offert un football offensif, avec une finition bien plus nette. Suite à une action initiée par Robail, Ouatarra a su trouver Hamache d'un centre tendu. Le jeune joueur de 18 ans a pu ouvrir la marque en faveur de Valenciennes (48ème) et inscrire son premier but en Ligue 2. Cette joie n'a cependant été que d'une durée très courte car, moins de deux minutes plus tard, Auxerre a démontré une capacité de réaction très forte. Alerté après un renversement de jeu, Hein a dévié le ballon en direction de Sinayoko qui a repris le ballon d'un tir très puissant sous la barre, laissant Chevalier sans réaction (50ème). Par la suite, Auxerre a longtemps peiné à se défaire du pressing, multipliant les transmissions imprécises mais, dans un temps faible, Gaëtan Perrin a signé un véritable bijou : après avoir repiqué vers l'axe, le joueur, profitant d'un certain laxisme de la défense, a enroulé son tir du pied droit en direction de la lucarne opposée (63ème).

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲́ au Stade du Hainaut !! Grâce à des buts de Lassine Sinayoko et Gaëtan Perrin, l'AJA s'impose sur le terrain de Valenciennes 2-1 🔵⚪️



𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗯𝗼𝗻 𝗰̧𝗮 💥💥💥 pic.twitter.com/zof5DGJAWN

— AJ Auxerre (@AJA) November 1, 2021





Avec cet avantage au score, Auxerre a su gérer au mieux les attaques d'une formation valenciennoise obligée de se livrer, mais sans parvenir à faire plier, une seconde, fois, la défense adverse. En 7 rencontres à domicile, Valenciennes a concédé une 5ème défaite, et pointe à la 16ème place de Ligue 2. Côté Auxerre, l'opération est bonne car les joueurs dirigés par Jean-Marc Furlan sont sur la dernière marche du podium, à 2 points de Sochaux et à 3 du leader, Toulouse.