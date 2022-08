Ligue 2 BKT

Les Girondins de Bordeaux, réduits à dix en première période, ont concédé le nul 0-0 lundi sur la pelouse de Grenoble et manqué l'occasion de prendre la tête du Championnat, à l'issue de la 4e journée de Ligue 2. Privés de leur défenseur central Junior Mwanga, expulsé dès la 33e minute pour un geste dangereux sur Saikou Touray, les Bordelais n'ont pas réussi à enchaîner un troisième succès consécutif après ceux à Rodez (3-0) et contre Niort (1-0). Ils ont par la même occasion manqué l'opportunité de prendre à Caen (10 pts) la tête du Championnat, malgré l'exclusion du Grenoblois Pape Meïssa Ba pour un second carton jaune (75e).

Aucune équipe n'a su se montrer réellement dangereuse dans ce match dominé par les défenses. Bordeaux n'a cadré qu'un seul tir, une frappe de Danylo Ignatenko à l'entrée de la surface (39e), Grenoble zéro. Le milieu ukrainien des Girondins aurait pu ouvrir le score sur une autre tentative lointaine peu avant l'heure de jeu, mais le ballon a fui les buts de Brice Maubleu. La rencontre, stérile jusque-là, s'est emballée dans les dix dernières minutes avec trois cartons infligés aux Grenoblois pour des tacles mal maîtrisés. Mais ce fut bien la seule animation.

Malgré cette contre-performance, les Girondins, qui n'ont toujours encaissé aucun but en 4 journées, sont 3e au classement avec 8 pts, derrière Amiens (9 pts) et Caen (10 pts). Grenoble figure à la 13e place. Bordeaux accueillera Guingamp (7e) samedi prochain.