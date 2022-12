Saint-Etienne a poursuivi son chemin de croix en s'inclinant 2 à 1 sur la pelouse du FC Annecy lundi pour la reprise du championnat de France de Ligue 2 après la trêve du Mondial et reste bloqué à la 20e et dernière place. Comme souvent cette saison, les Stéphanois ont eu du retard à l'allumage, à l'inverse du FCA qui ne s'est pas fait prier pour punir une défense fébrile. Sur un premier débordement suivi d'un centre tendu, Moïse Sahi Dion a surgi pour marquer d'une talonnade à la Madjer (2e). Sonnés mais pas abattus, les Verts ont poussé mais ont cruellement manqué de réalisme (Moueffek à la 13e, Lobry à la 33e et Wadji à la 40e).

Sur leur pelouse du Parc des Sports, les Annéciens ont doublé la mise cinq minutes à peine après la reprise en profitant là encore des largesses de la défense adverse. Sahi Dion, lancé à la limite du hors-jeu, a marqué en deux temps après que sa frappe puissante a été repoussée par le gardien stéphanois Matthieu Dreyer. Sur une pelouse en mauvais état et sous une pluie battante, les Verts, lanterne rouge de la Ligue 2, ont été récompensés de leurs efforts, Léo Pétrot réduisant la marque à la conclusion d'un gros cafouillage (76e), mais n'ont pas réussi à égaliser. Avec 19 points, Annecy met Saint-Etienne à huit points et remonte provisoirement à la 13e place, avec quatre points d'avance sur le premier relégable. Cette journée de reprise est surtout marquée par le choc au sommet entre Le Havre, le leader, et son dauphin Bordeaux au stade Océane. Le coup d'envoi a été donné à 19h05.