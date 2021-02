Pour la première fois depuis la création de la chaîne en 2012, beIN SPORTS va retransmettre en direct et en exclusivité l'intégralité des matchs de Ligue 2 BKT jusqu'à la fin de la saison 2020/2021. Diffuseur des 2 plus belles affiches depuis le début de la saison, beIN SPORTS retransmettra également à compter de ce week-end le MultiLigue 2 en compagnie de l'ensemble des équipes football de la rédaction beIN SPORTS.

2 AFFICHES PREMIUM À SUIVRE LORS DE CHAQUE JOURNÉE SUR beIN SPORTS

• L'AFFICHE DU SAMEDI à 15h00 : Tous les samedis à partir de 14h30 sur beIN SPORTS 1 ou 2, un duo de journaliste/consultant beIN SPORTS, accompagné d'un journaliste en bord terrain, présentent le match phare de chaque journée de Ligue 2 BKT en bord pelouse et en présence des 2 coachs pour une interview d'avant-match. Comme à son habitude, beIN SPORTS met en place des caméras dans les vestiaires afin que les abonnés puissent se plonger dans les coulisses du match.

• L'AFFICHE DU LUNDI à 20h45 : Tous les lundis à 20h45 sur beIN SPORTS 1, un duo de journaliste/consultant, accompagné d'un journaliste bord terrain, commentent la deuxième affiche premium lors de chaque journée de Ligue 2 BKT.

RETOUR DU MULTILIGUE 2, CHAQUE SAMEDI À 18h15 SUR beIN SPORTS

Chaque samedi dès 18h15 sur beIN SPORTS 1 ou 2, en compagnie d’un invité, Samuel OLLIVIER & Robert MALM font le tour des stades, depuis lesquels les envoyés spéciaux beIN SPORTS dévoilent aux abonnés les différentes compositions d’équipe. Dès 19h00, place au direct pour suivre l’ensemble des matchs de la soirée seulement sur beIN SPORTS. Dès le coup de sifflet final, tous les buts et l’ensemble des réactions seront à suivre dans le MultiLigue 2. En complément du MultiLigue 2, 100% des rencontres sont à suivre en intégralité et en direct sur beIN SPORTS.

L'ÉMISSION MAXI LIGUE 2, CHAQUE LUNDI À 20h00 SUR beIN SPORTS 1

Chaque lundi de 20h00 à 20h45 sur beIN SPORTS 1, Samuel OLLIVIER, Robert MALM et François RABILLER animent l'émission MAXI LIGUE 2 en présence d'un invité, acteur majeur du championnat. Au programme : le décorticage par Robert MALM de tous les buts inscrits lors de chaque journée de Ligue 2 BKT et de nombreuses nouveautés parmi lesquelles un reportage en immersion totale avec les clubs qui joueront le samedi. La présentation de l'affiche du lundi 20h45 ne sera pas oubliée avec les dernières informations et les compositions d'équipes.

Le programme de la 25ème journée de Ligue 2 BKT sur beIN SPORTS :

AJ Auxerre – En Avant Guingamp : samedi 13 février à 15h en exclusivité sur beIN SPORTS 1

Multiplex avec 7 matchs : samedi 13 février à 19h en exclusivité sur beIN SPORTS 2, sur les canaux beIN SPORTS MAX et sur le site beinsports.com

FC Sochaux-Montbéliard – Valenciennes FC : lundi 15 février à 18h45 en exclusivité sur beIN SPORTS 1

Toulouse FC – AC Ajaccio : lundi 15 février à 20h45 en exclusivité sur beIN SPORTS 1