C'est peut-être le tournant de cette confrontation de barrage. Grâce à une double parade de Nicolas Lemaître devant Simon Elisor, Quevilly-Rouen a su préserver son avantage lors de la 94ème minute. Ce mardi soir, la formation de Fabien Mercadal a obtenu un succès précieux sur la pelouse de Villefranche-Beaujolais (1-3) qui lui donne de bonnes chances de parvenir au maintien en Ligue 2, avant la deuxième manche, programmée dimanche (16 heures).



Pourtant, cela n'avait pas commencé de la meilleure façon possible pour les visiteurs. Consécutivement à une faute de Romain Padovani sur Simon Elisor dans la surface de réparation, l'attaquant a transformé son penalty d'une frappe puissante du gauche (28ème). Cet avantage au score n'a duré qu'une petite minute. Dans la foulée de son ouverture du score, Villefranche-Beaujolais a montré un relâchement coupable. D'un centre en retrait, Sabaly a trouvé Soumaré qui, en deux temps, a su égaliser (29ème). Après une première période intense, les occasions se sont multipliées au retour des vestiaires.







TOUS À DIOCHON 👉 pic.twitter.com/ARvDYg8y32



— QRM ⚽ (@QRM) Les Rouge et Jaune remportent le match aller avec deux buts d'écarts et fait un grand pas vers le maintien. Un maintien à valider ce dimanche avec VOUS ! ✊🔴🟡TOUS À DIOCHON 👉 https://t.co/fOAxBqiMWb — QRM ⚽ (@QRM) May 24, 2022





Plus incisif, Quevilly-Rouen a démontré sa capacité offensive en faisant trembler les filets deux fois en six minutes. C'est d'abord un doublé de Soumaré consécutif à une mauvaise sortie de Bonenfant qui a permis aux visiteurs de prendre l'avantage (73ème) ; ensuite la tête de Romain Padovani a terminé sa course dans les buts de Villefranche pour creuser un peu plus l'écart (79ème). La double parade de Nicolas Lemaître, elle, aura sans doute son importance avant le retour de dimanche. Si Villefranche veut accéder à la Ligue 2, il faudra marquer trois fois à l'extérieur. Pas une mince affaire face à un Quevilly-Rouen en position très favorable pour se maintenir.