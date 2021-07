Zinedine Ferhat, prêt à briller en Ligue 2 ?

Il faisait partie des grandes satisfactions des Nîmois durant ces deux dernières années et des cadres de l'équipe avec Renaud Ripart, Sofiane Alakouch, Baptiste Reynet et Anthony Briançon... Mais à l'instar des trois premiers, lui figure toujours officiellement dans les rangs des joueurs gardois. Selon toute vraisemblance, le milieu offensif devrait quitter le NO dans les prochains jours comme il l'avait annoncé au cours d'un entretien accordé à beIN Sports MENA en mars dernier : « Je joue actuellement ma deuxième saison avec le Nîmes Olympique, ça sera ma dernière avant de quitter le club que je souhaite maintenir en Ligue 1 ». L'objectif de maintien non atteint, les hommes de Pascal Plancque ont donc entamé l'exercice 2021/2022 à l'étage inférieur par un déplacement, la semaine dernière, chez le promu bastiais (1-1) où Zinedine Ferhat était absent. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Nîmes, l'Algérien de 28 ans n'est pas non plus dans le groupe qui va affronter Dijon ce samedi après-midi (15h). Orphelin de ses cadres de l'an dernier, le club gardois doit maintenant réagir pour remonter en Ligue 1 immédiatement. Et cela se fera sans Zinedine Ferhat.

Une offre de Strasbourg après Brest ?

Auteur de six buts et dix passes décisives en 33 matchs de Ligue 1 la saison dernière, le milieu offensif plaît dans l'hexagone puisque plusieurs clubs de l'élite seraient venus aux renseignements concernant l'international algérien (13 sélections). Si Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais n'ont pas plus avancé sur le dossier, il semblerait que le Stade brestois soit dans la course pour enrôler l'ancien Havrais. Ce dernier qui dispose d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants à hauteur de 5 millions d'euros, pourrait rebondir en Bretagne afin de remplacer Romain Favre, en instance de départ lui aussi. Les Bretons auraient formulé une offre de 3,5 millions d'euros pour Zinedine Ferhat, proposition refusée pour le moment. En plus de Brest, le Racing Club de Strasbourg s'est montré intéressé par l'Algérien pour dynamiser son milieu de terrain. Julien Stéphan, le nouvel entraîneur du club alsacien a validé le profil du joueur en amont, reste à savoir si les Alsaciens vont faire une offre. Si l'OM ne s'est pour le moment pas manifesté, Mamadou Niang, l'ancienne légende phocéenne, a dit tout le bien qu'il pensait de Ferhat sur les réseaux sociaux : « Zinedine Ferhat, excellent joueur ! Bientôt à l’OM j’espère. En tout c’est mon choix numéro 1. » Valorisé à 8 millions d'euros selon le site Transfermarkt, le Nîmois, qui a également des touches en Espagne, peut rendre en tout cas de très bons services à une écurie de Ligue 1.