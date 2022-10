Adil Rami (défenseur de Troyes, Amazon Prime Vidéo) : "Je ne suis pas encore psychologue. Il faut demander à Masdak (un influenceur, ndlr). Je ne sais pas, ça fait partie du football... Parfois on est dedans, parfois on ne l'est pas. Pour le coup, on n'était pas dedans en début de match. On revient au score mais il a fallu plus défendre. Il nous en fallait encore un peu plus mais il n'y en avait pas assez. On est quand même tombé sur une belle équipe de Nice, même si à 3-0, elle a aussi levé le pied".