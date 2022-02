Troyes : Rami chambre Messi sur son adaptation en L1

Revenu en Ligue 1 l'été dernier du côté de Troyes, Adil Rami, passé notamment par Lille (2006-2011) et l'OM (2017-2019) dans sa carrière, va retrouver le club phocéen. Ainsi, avant la rencontre entre Troyes et Marseille (dimanche, 17h05), le défenseur s'est présenté en conférence de presse afin d'évoquer la saison de son équipe jusqu'ici, et surtout la sienne. Il a expliqué apprécier être de nouveau les pelouses du Championnat de France. "Cela fait plaisir de revenir en L1. Comme je le disais, c’est une grosse marque. Les gens voient mon côté professionnel que certains ont voulu cacher mais je me fais plaisir, je marque des buts. Je suis même en course avec Messi, c'est pas rien", a lâché Rami.

"Sampaoli a toujours des surprises"

Auteur de 3 buts en 12 matchs, le défenseur central âgé de 36 ans présente en effet un meilleur bilan offensif que le septutple Ballon d'Or, qui a lui trouvé le chemin des filets à seulement 2 reprises en 15 rencontres sous le maillot du PSG, parvenant à atteindre un bilan plus honorable en Ligue des Champions - 5 buts en 6 matchs. En fin de contrat à l'issue de la saison avec Troyes, Rami n'a pas exclu la possibilité d'une éventuelle prolongation, mais a surtout songé à l'affrontement contre Marseille, 2ème de Ligue 1. "Sampaoli a toujours des surprises. C’est une équipe qui est prête à souffrir sur le terrain, on l’a vu en Coupe d’Europe cette semaine. Ils vont peut-être aussi nous prendre de haut ? Je ne sais pas, mais à nous d’en profiter", a-t-il supposé.



17ème de Ligue 1, la formation entraînée par Bruno Irles reste sur deux gros revers, concédés face à Brest (5-1) puis Rennes (4-1). De quoi envisager l'avenir avec crainte ? "Il peut y avoir une sorte de fatalisme où on se dit qu’on va devoir voir le club redescendre en Ligue 2... Mais ça c’est pas possible ! Comme on dit, je vais donner mon corps à la science", a promis Rami.