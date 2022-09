🐺 La masterclass de notre attaquant 𝗠𝗮𝗺𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗱𝗲́ auteur de deux buts face à @ClermontFoot ! 🌟#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/n05Ht2V86Q

— ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 19, 2022

De la déception à la bonne surprise

a été le grand artisan du, dimanche pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Particulièrement tranchant et efficace depuis son replacement dans l'axe, l'international bissau-guinéen connaît le, avec déjà 5 buts et 3 passes décisives à son compteur. Une belle revanche pour le Djurtu après une saison coupée par une CAN et perturbée par différentes blessures.Resté sur sa faim à l'époque,. « Depuis le début de saison, Mama (Baldé) est efficace, reconnaissait l'ancien Monégasque après la victoire en terre auvergnate.mais depuis la préparation, il a montré des choses intéressantes. Aujourd’hui, ses qualités sont au service du collectif. On cherchait cet attaquant capable d’être complémentaire d’Iké Ugbo qui va revenir petit à petit. Finalement Mama, à lui de confirmer. » En attendant, Mama Baldé a contribué grandement à la bonne dixième place de l'ESTAC au terme des huit premières journées de Ligue 1.