Tout savoir sur Toulouse - Nantes

Vainqueur de son premier barrage contre Grenoble (3-0), Toulouse n'a pas tremblé pour gagner le droit de disputer une "finale" pour son accession en Ligue 1. Une finale aller-retour, entre jeudi et dimanche. Nantes aurait préféré éviter cette étape, mais les Canaris ont chuté contre Montpellier lors de la dernière journée (1-2) après avoir enchaîné quatre succès.

Les stats à connaître (avec Opta)

Toulouse accueillera Nantes pour la première fois en compétition officielle depuis le 7 avril 2019 et un succès 1-0 du Téfécé en Ligue 1 grâce à un but d’Issiaga Sylla.



Depuis le retour des barrages Ligue 1/Ligue 2 en 2016/17, l’équipe de Ligue 1 s’est maintenue 2 fois sur les 3 premières éditions (Toulouse v Ajaccio en 2018 et Dijon v Lens en 2019). La seule exception étant Troyes en 2017 face à Lorient (2-1 en score cumulé).



Toulouse est invaincu lors de ses 5 derniers matches toutes compétitions confondues (3 victoires, 2 nuls), sa plus longue série d’invincibilité depuis novembre 2020-janvier 2021 (13).



Toulouse n’a perdu aucun de ses 15 derniers matches à domicile toutes compétitions confondues (13 victoires, 2 nuls), sa dernière défaite sur ses terres remontant au 7 novembre 2020 contre Valenciennes en Ligue 2 (4-5).



Nantes a gagné 4 de ses 5 derniers déplacements en compétition officielle (1 défaite) - dont les 3 plus récents – après n’avoir remporté qu’un seul des 9 précédents (4 nuls, 4 défaites).



Nantes n’a gardé sa cage inviolée que 5 fois en Ligue 1 2020/21, total le plus faible en compagnie de Lorient et Montpellier.



Toulouse a gardé sa cage inviolée lors de 9 de ses 12 dernières réceptions toutes compétitions confondues (5 buts encaissés), après n’avoir réalisé que 3 clean sheets lors de ses 9 premiers matches à domicile en 2020/21 (13 buts concédés).



Manu Koné a marqué 2 buts lors de ses 4 derniers matches officiels avec Toulouse, c’est autant que lors de ses 19 précédents.



Randal Kolo Muani a été décisif lors de chacun de ses 3 derniers matches officiels avec Nantes : 1 but v Bordeaux le 8 mai, 2 buts et 1 passe décisive v Dijon le 16 mai et 1 but v Montpellier le 23 mai.



Depuis son arrivée sur le banc de Nantes en février dernier, Antoine Kombouaré affiche 43% de victoires toutes compétitions confondues (6/14). Lors de son passage à la tête de Toulouse d’octobre 2019 à janvier 2020, il avait perdu 85% de ses rencontres officielles (11/13, pour seulement 2 succès)