Tout savoir sur Reims - Lens

Cela ne va pas très fort pour Reims, battu à Lorient (1-0) le week-end dernier puis éliminé en 32es de finale de la Coupe de France par un pensionnaire de Ligue 2, Valenciennes (3-4). Lens a bien mieux négocié sa rencontre de milieu de semaine en s'imposant nettement sur la pelouse de Nantes (2-4) pour filer en 16es. Les Sang et Or comptent huit points d'avance sur leur adversaire du jour au classement.





Les stats à connaître (avec Opta)

Reims a remporté 83% de ses matches à domicile contre Lens en Ligue 1 (20/24), pourcentage le plus élevé contre un pensionnaire actuel du championnat. Le seul succès des Sang et Or sur le terrain des Champenois remonte au 2 septembre 1945 (1-2).



Reims n’a remporté que 2 de ses 22 derniers matches contre des équipes promues en Ligue 1 (8 nuls, 12 défaites), c’était contre Angers en février 2016 (2-1) et Brest en mars 2020 (1-0).



Reims n’a perdu que 2 de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), c’était à Lille le 17 janvier (1-2) et à Lorient le 6 février (0-1).



Lens totalise 36 points après 24 matches de Ligue 1 2020/21, chacun des 36 précédents promus comptant au moins autant de points à ce stade a terminé la saison en première moitié de tableau, 6 des 7 plus récents se qualifiant même pour une compétition européenne via le championnat.



Lens n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), c’était contre Nice le 23 janvier (0-1).



Reims n’a perdu aucun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), meilleure série en cours, alors que les Champenois s’étaient inclinés lors de 4 des 5 précédents (1 victoire).



Lens a déjà remporté 6 rencontres à l’extérieur en Ligue 1 cette saison (2 nuls, 4 défaites), son 2e meilleur total sur un même exercice au 21e siècle derrière 2001/02 (8).



Seuls Farid Boulaya (42) et Jonathan Bamba (32) ont tenté plus de tirs depuis l’extérieur de la surface que le milieu de Reims Mathieu Cafaro (31) en Ligue 1 cette saison (1 but de cette distance).



Wout Faes (Reims) et Yannick Cahuzac (Lens) sont avec Habib Maïga (Metz) les 3 joueurs ayant reçu le plus de cartons jaunes en Ligue 1 cette saison (8 chacun).



L’attaquant de Lens Florian Sotoca est le joueur dont les tirs ont été le plus souvent bloqués par un adversaire en Ligue 1 cette saison (17/54), alors que seul Brendan Chardonnet (26) a bloqué plus de tirs que le défenseur de Reims Wout Faes en 2020/21 (22).