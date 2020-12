Tout savoir sur PSG - Lorient

Battu au Parc des Princes par l'OL (0-1), le PSG a pris un sacré coup sur la tête dimanche soir, qui a eu pour conséquence de lui faire glisser à la 3e place du classement. Le club francilien doit vite réagir pour éviter une situation très inconfortable à Thomas Tuchel avant la fin de l'année. En face, le FC Lorient reste sur un joli succès face à Nîmes (3-0) et pointe à la 17e place.





Les stats à connaître (avec Opta)

Paris reste sur 9 succès consécutifs face à Lorient en Ligue 1 – la meilleure série de son histoire face à cet adversaire dans l’élite. C’est sa co-meilleure série en cours face à un adversaire actuellement dans l’élite à égalité avec celles face à Angers et Metz.



Paris a remporté ses 4 dernières rencontres à domicile contre Lorient en Ligue 1, soit plus que lors de ses 9 premières face à cet adversaire dans l’élite (2 succès, 2 nuls, 5 défaites). Paris a marqué au moins 3 buts lors de chacune de ses 4 dernières réceptions de Lorient en L1 (15 buts au total).



Paris reste sur 26 réceptions consécutives sans s’incliner face à un club promu en Ligue 1 (24 succès, 2 nuls) – le dernier promu à être venu s’imposer au Parc des Princes dans l’élite étant Montpellier le 15 mai 2010 (3-1).



Lorient ne s’est jamais imposé sur le terrain d’un tenant du titre dans son histoire en Ligue 1 (3 nuls, 10 défaites) – s’inclinant même lors de chacun de ses 5 derniers déplacements.



Paris s’est incliné à 6 reprises lors de ses 20 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (13 succès, 1 nul), soit son pire total à ce stade depuis 2009/10 (6 également).



Il fallait remonter à la 23e journée de la saison 2016/17 (3e) pour voir Paris hors des 2 premières places du classement de Ligue 1 à un stade aussi avancé de la saison.



Paris n’a remporté aucune de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (2-2 v Bordeaux, 0-1 v Lyon) – mais n’a jamais enchaîné 3 réceptions à la suite sans succès dans la compétition sous l’ère QSI.



Lorient n’a gagné qu’un seul de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 8 défaites), c’était sur le terrain de Reims le 17 octobre dernier (3-1).



Lorient a inscrit autant de buts lors de sa dernière rencontre face à Nîmes (3) que lors de ses 7 précédents matches de Ligue 1.



Buteur contre 23 adversaires différents en Ligue 1, Kylian Mbappé a marqué contre toutes les équipes qu’il a affrontées dans l’élite sauf 2 : Paris et Lorient.