Tout savoir sur Nîmes - Lorient

Nîmes, qui vient d'enchaîner deux succès de rang en Ligue 1, aborde une nouvelle rencontre cruciale dans le cadre de sa course au maintien. 19es, les Crocos accueillent des Lorientais 18es, qui ne comptent que deux points d'avance. Les Merlus ont vu, le week-end dernier, leur belle série d'invincibilité prendre fin contre Lille (1-4).





Les stats à connaître (avec Opta)

Il s’agira de la 2e confrontation entre Nîmes et Lorient en Ligue 1 après le succès breton au Moustoir le 13 décembre dernier (3-0).



Nîmes n’a remporté qu’une seule de ses 4 réceptions d’un promu depuis son retour en Ligue 1 en 2018/19 (3 nuls), c’était contre Brest le 31 août 2019 (3-0).



Nîmes a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 sans encaisser le moindre but et pourrait enchaîner 3 victoires consécutives en gardant sa cage inviolée dans l'élite pour la 1re fois depuis mai 1972 (3).



Lorient n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), mais c’était le dernier en date, contre Lille le 21 février (1-4).



Nîmes a remporté sa dernière réception en Ligue 1 (2-0 v Bordeaux le 21 février), après avoir connu 8 revers de rang aux Costières. Les Gardois peuvent enchaîner un 2e succès d’affilée sur leurs terres dans l’élite pour la 1re fois depuis février 2020 (3).



Lorient reste sur 8 déplacements sans victoire en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), plus longue disette en cours.



Nîmes a subi 56 attaques directes en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe, alors que seuls Metz (43%) et… Lorient (42.6%) affichent un pourcentage de possession moyenne plus faible que les Crocos (43.5%) dans l’élite en 2020/21.



Lorient a marqué lors de chacun de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (16 buts au total) – sa meilleure série depuis août-novembre 2015 (12).



Niclas Eliasson est impliqué dans 5 buts lors de ses 5 derniers matches avec Nîmes en Ligue 1 (4 buts, 1 assist), après n'avoir jamais été décisif lors de ses 12 premiers. Il pourrait devenir le 5e joueur suédois à atteindre la barre des 5 buts lors d'une saison de L1 au 21e siècle après Zlatan Ibrahimovic, Johan Elmander, Ola Toivonen et Kim Källström.



Terem Moffi est décisif sur 50% des buts de Lorient en Ligue 1 en 2021 (7/14 – 6 buts, 1 passe décisive), seuls Hwang Ui-Jo et Rémi Oudin avec Bordeaux (55.6%) affichent un meilleur pourcentage d’implication sur les buts de leur équipe dans l’élite cette année.