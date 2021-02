Tout savoir sur Monaco - Lorient

En très grande forme actuellement, Monaco s'impose petit à petit, lui aussi, comme un éventuel prétendant au titre, puisqu'il ne compte que six points de retard sur le leader lillois. Maître de son sujet à Grenoble (0-1), en 32es de finale de la Coupe de France, le club de la Principauté compte bien continuer sur sa lancée mais devra se méfier d'un FC Lorient qui a pris 10 points sur 12 lors de ses quatre derniers matches de championnat, et lui aussi qualifié pour les 16es de finale de la "Vieille Dame".





Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 17 derniers matches contre Lorient en Ligue 1 (34 buts marqués en tout), sa meilleure série en cours contre un pensionnaire actuel de l’élite.



Monaco n’a remporté que 2 de ses 8 derniers matches contre des équipes promues en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), c’était à domicile face à Brest en septembre 2019 (4-1) et en déplacement à Lorient le mois dernier (5-2).



Monaco occupe la 4e place de Ligue 1 malgré 48 points après 24 matches en 2020/21. C’est seulement la 3e équipe à figurer hors du podium provisoire avec au moins autant de points à ce stade dans l’histoire du championnat (en considérant 3 points pour une victoire) après Sochaux en 1979/80 (4e à cet instant, 2e au final) et Lyon en 2017/18 (4e à cet instant, 3e au final).



Monaco a remporté chacun de ses 7 premiers matches de Ligue 1 en 2021, seul Reims a connu une meilleure série pour débuter une année civile dans l’histoire du championnat (10 en 1949).



Lorient n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), sa meilleure série d’invincibilité depuis février-mars 2016 (4).



Lorient n’a gagné aucun de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), pire série en cours en compagnie de Nantes.



Lorient a marqué au moins un but lors de chacun de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (13 au total), après être resté muet lors de 8 des 9 précédents.



L’attaquant de Monaco Kevin Volland est le joueur impliqué dans le plus de buts en Ligue 1 en 2021 (9 – 5 buts, 4 assists) alors que son coéquipier Aleksandr Golovin est décisif toutes les 36 minutes dans l’élite cette année (4 buts et 3 assists en 249 minutes), meilleur ratio parmi les joueurs ayant disputé au moins 90 minutes.



Christophe Pélissier va connaître son 100e match en tant qu’entraîneur en Ligue 1 (76 avec Amiens, 23 avec Lorient pour le moment). Il n’a gagné aucune de ses 5 premières rencontres contre Monaco dans l’élite (2 nuls, 3 défaites), soit son plus haut total sans victoire contre un même adversaire (à égalité avec 5 autres équipes).



Niko Kovac a remporté 63% de ses matches sur le banc de Monaco en Ligue 1 (15/24), pourcentage le plus élevé pour un entraîneur du club de la Principauté dans l’élite.